Ціна GAMA Coin (GAMA)
Поточна ціна GAMA Coin (GAMA) сьогодні становить 0.97852 USD з ринковою капіталізацією $ 63.59M USD. Ціна GAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GAMA Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.25M USD
- зміна ціни GAMA Coin протягом дня — +1.12%
- циркуляційна пропозиція – 65.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GAMA Coin до USD становила $ +0.01082362.
За останні 30 днів зміна ціни GAMA Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GAMA Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GAMA Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01082362
|+1.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GAMA Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+1.12%
+1.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.
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