Сьогоднішня ціна GAMA Coin (GAMA)

Поточна ціна GAMA Coin (GAMA) сьогодні становить 0.97852 USD з ринковою капіталізацією $ 63.59M USD. Ціна GAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GAMA Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.25M USD

- зміна ціни GAMA Coin протягом дня — +1.12%

- циркуляційна пропозиція – 65.00M USD

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