Сьогоднішня ціна Galxe (GAL)

Поточна ціна Galxe (GAL) сьогодні становить 1.99 USD з ринковою капіталізацією $ 254.55M USD. Ціна GAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Galxe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.69K USD

- зміна ціни Galxe протягом дня — +3.04%

- циркуляційна пропозиція – 127.75M USD

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