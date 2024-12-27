Ціна Galxe (GAL)
Поточна ціна Galxe (GAL) сьогодні становить 1.99 USD з ринковою капіталізацією $ 254.55M USD. Ціна GAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Galxe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.69K USD
- зміна ціни Galxe протягом дня — +3.04%
- циркуляційна пропозиція – 127.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Galxe до USD становила $ +0.058665.
За останні 30 днів зміна ціни Galxe до USD становила $ -0.1186334520.
За останні 60 днів зміна ціни Galxe до USD становила $ +0.2295811260.
За останні 90 днів зміна ціни Galxe до USD становила $ -0.385210295729116.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.058665
|+3.04%
|30 днів
|$ -0.1186334520
|-5.96%
|60 днів
|$ +0.2295811260
|+11.54%
|90 днів
|$ -0.385210295729116
|-16.21%
Останній аналіз цін Galxe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.11%
+3.04%
+7.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Galxe is the leading web3 infrastructure and digital identity network, empowering seamless web3 experiences through modular AI, digital identity, and blockchain technologies.
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R$12.2783
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C$2.8656
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৳237.407
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₦3,080.4802
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₴83.3014
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Bs101.49
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Rs553.0807
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