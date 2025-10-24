Інформація щодо ціни Gallo the Hen (GALLO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00157496$ 0,00157496 $ 0,00157496 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,57% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,41%

Актуальна ціна Gallo the Hen (GALLO) становить --. За останні 24 години GALLO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GALLO становить $ 0,00157496, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GALLO змінився на -- за останню годину, +2,57% за 24 години та на +9,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gallo the Hen (GALLO)

Ринкова капіталізація $ 11,58K$ 11,58K $ 11,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,58K$ 11,58K $ 11,58K Циркуляційне постачання 999,89M 999,89M 999,89M Загальна пропозиція 999 894 489,393168 999 894 489,393168 999 894 489,393168

Поточна ринкова капіталізація Gallo the Hen — $ 11,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GALLO — 999,89M, зі загальною пропозицією 999894489.393168. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,58K.