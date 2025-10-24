Актуальна ціна Gallo the Hen сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GALLO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GALLO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Gallo the Hen сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GALLO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GALLO на MEXC вже зараз.

Логотип Gallo the Hen

Ціна Gallo the Hen (GALLO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GALLO до USD:

--
----
+2,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Gallo the Hen (GALLO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:43:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Gallo the Hen (GALLO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00157496
$ 0,00157496$ 0,00157496

$ 0
$ 0$ 0

--

+2,57%

+9,41%

+9,41%

Актуальна ціна Gallo the Hen (GALLO) становить --. За останні 24 години GALLO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GALLO становить $ 0,00157496, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GALLO змінився на -- за останню годину, +2,57% за 24 години та на +9,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gallo the Hen (GALLO)

$ 11,58K
$ 11,58K$ 11,58K

--
----

$ 11,58K
$ 11,58K$ 11,58K

999,89M
999,89M 999,89M

999 894 489,393168
999 894 489,393168 999 894 489,393168

Поточна ринкова капіталізація Gallo the Hen — $ 11,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GALLO — 999,89M, зі загальною пропозицією 999894489.393168. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,58K.

Історія ціни Gallo the Hen (GALLO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gallo the Hen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gallo the Hen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gallo the Hen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gallo the Hen до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,57%
30 днів$ 0-12,83%
60 днів$ 0-39,75%
90 днів$ 0--

Що таке Gallo the Hen (GALLO)

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Gallo the Hen (GALLO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Gallo the Hen (USD)

Скільки коштуватиме Gallo the Hen (GALLO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gallo the Hen (GALLO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gallo the Hen.

Перегляньте прогноз ціни Gallo the Hen вже зараз!

GALLO до місцевих валют

Токеноміка Gallo the Hen (GALLO)

Розуміння токеноміки Gallo the Hen (GALLO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GALLO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Gallo the Hen (GALLO)

Скільки сьогодні коштує Gallo the Hen (GALLO)?
Актуальна ціна GALLO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GALLO до USD?
Поточна ціна GALLO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gallo the Hen?
Ринкова капіталізація GALLO — $ 11,58K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GALLO?
Циркуляційна пропозиція GALLO — 999,89M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GALLO?
GALLO досяг історичної максимальної ціни у 0,00157496 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GALLO?
Історична мінімальна ціна GALLO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі GALLO?
Актуальний обсяг торгівлі GALLO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GALLO цього року?
GALLO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GALLO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:43:10 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

