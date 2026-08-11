Сьогоднішня ціна Galiano

Поточна ціна Galiano (GALI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GALI до USD становить $ 0 за GALI.

Galiano наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40 961, з циркуляційною пропозицією у 529,99M GALI. Протягом останніх 24 годин GALI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0011035, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GALI змінився на -- за останню годину та на -1,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Galiano (GALI)

Ринкова капіталізація $ 40,96K$ 40,96K $ 40,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91,20K$ 91,20K $ 91,20K Циркуляційне постачання 529,99M 529,99M 529,99M Загальна пропозиція 1 179 987 874,198701 1 179 987 874,198701 1 179 987 874,198701

Поточна ринкова капіталізація Galiano — $ 40,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GALI — 529,99M, зі загальною пропозицією 1179987874.198701. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,20K.