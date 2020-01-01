Токеноміка Galeon (GALEON) Дізнайтеся ключову інформацію про Galeon (GALEON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Galeon (GALEON) Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers. Офіційний вебсайт: https://blockchain.galeon.care Whitepaper: https://whitepaper.galeon.care Купити GALEON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Galeon (GALEON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Galeon (GALEON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,61M $ 7,61M $ 7,61M Загальна пропозиція: $ 2,58B $ 2,58B $ 2,58B Циркуляційна пропозиція: $ 729,64M $ 729,64M $ 729,64M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,91M $ 26,91M $ 26,91M Історичний максимум: $ 0,04139904 $ 0,04139904 $ 0,04139904 Історичний мінімум: $ 0,00713505 $ 0,00713505 $ 0,00713505 Поточна ціна: $ 0,010431 $ 0,010431 $ 0,010431 Дізнайтеся більше про ціну Galeon (GALEON)

Токеноміка Galeon (GALEON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Galeon (GALEON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GALEON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GALEON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GALEON, досліджуйте ціну токена GALEON в реальному часі!

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