Сьогоднішня ціна Galeon (GALEON)

Поточна ціна Galeon (GALEON) сьогодні становить 0.02932408 USD з ринковою капіталізацією $ 21.07M USD. Ціна GALEON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Galeon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 257.35K USD

- зміна ціни Galeon протягом дня — -0.89%

- циркуляційна пропозиція – 718.69M USD

Отримуйте оновлення цін GALEON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GALEON.