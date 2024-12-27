Ціна Galeon (GALEON)
Поточна ціна Galeon (GALEON) сьогодні становить 0.02932408 USD з ринковою капіталізацією $ 21.07M USD. Ціна GALEON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Galeon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 257.35K USD
- зміна ціни Galeon протягом дня — -0.89%
- циркуляційна пропозиція – 718.69M USD
Отримуйте оновлення цін GALEON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GALEON.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Galeon до USD становила $ -0.00026630597183778.
За останні 30 днів зміна ціни Galeon до USD становила $ -0.0027008034.
За останні 60 днів зміна ціни Galeon до USD становила $ +0.0095665969.
За останні 90 днів зміна ціни Galeon до USD становила $ +0.01002914799998105.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00026630597183778
|-0.89%
|30 днів
|$ -0.0027008034
|-9.21%
|60 днів
|$ +0.0095665969
|+32.62%
|90 днів
|$ +0.01002914799998105
|+51.98%
Останній аналіз цін Galeon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-0.89%
-5.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GALEON до AUD
A$0.0472117688
|1 GALEON до GBP
￡0.0231660232
|1 GALEON до EUR
€0.027857876
|1 GALEON до USD
$0.02932408
|1 GALEON до MYR
RM0.1310786376
|1 GALEON до TRY
₺1.0333805792
|1 GALEON до JPY
¥4.62587362
|1 GALEON до RUB
₽3.1373833192
|1 GALEON до INR
₹2.508675044
|1 GALEON до IDR
Rp472.9689660424
|1 GALEON до PHP
₱1.7063682152
|1 GALEON до EGP
￡E.1.4917159496
|1 GALEON до BRL
R$0.1812228144
|1 GALEON до CAD
C$0.0422266752
|1 GALEON до BDT
৳3.498362744
|1 GALEON до NGN
₦45.3930893584
|1 GALEON до UAH
₴1.2275059888
|1 GALEON до VES
Bs1.49552808
|1 GALEON до PKR
Rs8.1500415544
|1 GALEON до KZT
₸15.1702263064
|1 GALEON до THB
฿0.9961389976
|1 GALEON до TWD
NT$0.963296028
|1 GALEON до CHF
Fr0.026391672
|1 GALEON до HKD
HK$0.2275548608
|1 GALEON до MAD
.د.م0.2950002448