Ціна GalaxyCoin (GALAXY)
Поточна ціна GalaxyCoin (GALAXY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GALAXY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GalaxyCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.21K USD
- зміна ціни GalaxyCoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GalaxyCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GalaxyCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GalaxyCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GalaxyCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-61.47%
|60 днів
|$ 0
|-14.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GalaxyCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-32.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We have a coin designed to help the aerospace industry in many ways while simultaneously helping the youth obtain education in earth and space science programs. We will do this by creating an NFT marketplace featuring logos, launch vehicles, and exploration photos from around the galaxy. We will also have partner reward for those that hold our token. These rewards would give aerospace fans exclusive content from our aerospace partners. We look forward to serving the entire aerospace community from the very young to the most seasoned enthusiast..
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