Сьогоднішня ціна GalaxyCoin (GALAXY)

Поточна ціна GalaxyCoin (GALAXY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GALAXY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GalaxyCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.21K USD

- зміна ціни GalaxyCoin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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