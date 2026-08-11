Сьогоднішня ціна Galaxy WETH Quality

Поточна ціна Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) сьогодні становить $ 1,877.13, зі зміною 3.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ETH:GWETHQ до USD становить $ 1,877.13 за ETH:GWETHQ.

Galaxy WETH Quality наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16,770,562, з циркуляційною пропозицією у 8.93K ETH:GWETHQ. Протягом останніх 24 годин ETH:GWETHQ торгувався між $ 1,874.0 (мінімум) та $ 1,937.03 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,003.64, тоді як історичний мінімум — $ 1,833.35.

У короткостроковій динаміці ETH:GWETHQ змінився на -0.34% за останню годину та на +0.88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ)

Ринкова капіталізація $ 16.77M$ 16.77M $ 16.77M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16.77M$ 16.77M $ 16.77M Циркуляційне постачання 8.93K 8.93K 8.93K Загальна пропозиція 8,934.149223839644 8,934.149223839644 8,934.149223839644

Поточна ринкова капіталізація Galaxy WETH Quality — $ 16.77M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція ETH:GWETHQ — 8.93K, зі загальною пропозицією 8934.149223839644. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16.77M.