Яка зараз ринкова ціна Galaxy USDT Quality?

Galaxy USDT Quality оцінюється в ₴44.46586923256560000, зі зміною -0.14% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має ETH:GUSDTQ?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення ETH:GUSDTQ у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Galaxy USDT Quality у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість ETH:GUSDTQ?

Обігова кількість становить 27225110.55823225, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Galaxy USDT Quality?

Galaxy USDT Quality згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як ETH:GUSDTQ виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, імпульс ETH:GUSDTQ залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.