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Поточна ціна Galaxy USDT Quality сьогодні становить 1,009 USD. Ринкова капіталізація ETH:GUSDTQ становить 27 476 123 USD. Відстежуйте оновлення цін ETH:GUSDTQ до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Galaxy USDT Quality сьогодні становить 1,009 USD. Ринкова капіталізація ETH:GUSDTQ становить 27 476 123 USD. Відстежуйте оновлення цін ETH:GUSDTQ до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ETH:GUSDTQ

Інформація про ціну ETH:GUSDTQ

Що таке ETH:GUSDTQ

Whitepaper ETH:GUSDTQ

Офіційний вебсайт ETH:GUSDTQ

Токеноміка ETH:GUSDTQ

Прогноз ціни ETH:GUSDTQ

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Ціна Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ETH:GUSDTQ до USD:

$1,01
$1,01$1,01
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:15:32 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Galaxy USDT Quality

Поточна ціна Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) сьогодні становить $ 1,009, зі зміною 0,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ETH:GUSDTQ до USD становить $ 1,009 за ETH:GUSDTQ.

Galaxy USDT Quality наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 476 123, з циркуляційною пропозицією у 27,23M ETH:GUSDTQ. Протягом останніх 24 годин ETH:GUSDTQ торгувався між $ 1,008 (мінімум) та $ 1,012 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,017, тоді як історичний мінімум — $ 0,99997.

У короткостроковій динаміці ETH:GUSDTQ змінився на -0,03% за останню годину та на -0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)

$ 27,48M
$ 27,48M$ 27,48M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 27,48M
$ 27,48M$ 27,48M

27,23M
27,23M 27,23M

27 225 110,55823225
27 225 110,55823225 27 225 110,55823225

Поточна ринкова капіталізація Galaxy USDT Quality — $ 27,48M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція ETH:GUSDTQ — 27,23M, зі загальною пропозицією 27225110.55823225. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,48M.

Історія ціни Galaxy USDT Quality у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,008
$ 1,008$ 1,008
Мін. за 24 год
$ 1,012
$ 1,012$ 1,012
Макс. за 24 год

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,012
$ 1,012$ 1,012

$ 1,017
$ 1,017$ 1,017

$ 0,99997
$ 0,99997$ 0,99997

-0,03%

-0,14%

-0,01%

-0,01%

Історія ціни Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Galaxy USDT Quality до USD становила $ -0,001417189595851687.
За останні 30 днів зміна ціни Galaxy USDT Quality до USD становила $ +0,0010216125.
За останні 60 днів зміна ціни Galaxy USDT Quality до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Galaxy USDT Quality до USD становила $ -0,0002199011913114.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001417189595851687-0,14%
30 днів$ +0,0010216125+0,10%
60 днів$ 0--
90 днів$ -0,0002199011913114-0,00%

Прогноз ціни Galaxy USDT Quality

Прогноз ціни Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ETH:GUSDTQ у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Galaxy USDT Quality потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Galaxy USDT Quality у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ETH:GUSDTQ на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Galaxy USDT Quality.

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Ресурс Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemYield-Bearing Stablecoin

Про Galaxy USDT Quality

Яка зараз ринкова ціна Galaxy USDT Quality?

Galaxy USDT Quality оцінюється в ₴44.46586923256560000, зі зміною -0.14% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має ETH:GUSDTQ?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення ETH:GUSDTQ у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Galaxy USDT Quality у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість ETH:GUSDTQ?

Обігова кількість становить 27225110.55823225, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Galaxy USDT Quality?

Galaxy USDT Quality згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як ETH:GUSDTQ виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, імпульс ETH:GUSDTQ залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Galaxy USDT Quality

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:15:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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