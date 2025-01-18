Ціна Galaxy Fox (GFOX)
Поточна ціна Galaxy Fox (GFOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GFOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Galaxy Fox:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.02K USD
- зміна ціни Galaxy Fox протягом дня — -8.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Galaxy Fox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Galaxy Fox до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Galaxy Fox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Galaxy Fox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.12%
|30 днів
|$ 0
|-16.97%
|60 днів
|$ 0
|-63.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Galaxy Fox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-8.12%
-3.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Galaxy Fox(GFOX)? The core of the Galaxy Fox ecosystem is an immersive play-to-earn game that captivates global gamers. Embark on thrilling adventures, complete challenges, and earn valuable rewards. Active participation in the game allows players to accumulate GFOX tokens and in-game assets, rewarding their skills and dedication with a tangible sense of achievement. What is Galaxy Fox Merchandise? The merchandise shop in the Galaxy Fox ecosystem offers captivating products, with profits funding the treasury for sustainability and growth. Customers can earn points to exchange for $GFOX tokens, enhancing their engagement and involvement within the ecosystem.
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