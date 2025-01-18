Сьогоднішня ціна Galaxy Fox (GFOX)

Поточна ціна Galaxy Fox (GFOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GFOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Galaxy Fox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.02K USD

- зміна ціни Galaxy Fox протягом дня — -8.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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