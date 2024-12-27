Ціна Galaxy Fight Club (GCOIN)
Поточна ціна Galaxy Fight Club (GCOIN) сьогодні становить 0.00327377 USD з ринковою капіталізацією $ 260.44K USD. Ціна GCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Galaxy Fight Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04K USD
- зміна ціни Galaxy Fight Club протягом дня — -0.99%
- циркуляційна пропозиція – 79.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Galaxy Fight Club до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Galaxy Fight Club до USD становила $ -0.0003393419.
За останні 60 днів зміна ціни Galaxy Fight Club до USD становила $ -0.0005826285.
За останні 90 днів зміна ціни Galaxy Fight Club до USD становила $ -0.001024913188025933.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.99%
|30 днів
|$ -0.0003393419
|-10.36%
|60 днів
|$ -0.0005826285
|-17.79%
|90 днів
|$ -0.001024913188025933
|-23.84%
Останній аналіз цін Galaxy Fight Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-0.99%
-4.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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