Ціна GalaxiaVerse (GLXIA)
Поточна ціна GalaxiaVerse (GLXIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLXIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GalaxiaVerse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84K USD
- зміна ціни GalaxiaVerse протягом дня — -7.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін GLXIA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GLXIA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GalaxiaVerse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GalaxiaVerse до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GalaxiaVerse до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GalaxiaVerse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.10%
|30 днів
|$ 0
|-25.26%
|60 днів
|$ 0
|-25.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GalaxiaVerse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-7.10%
-8.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GLXIA до AUD
A$--
|1 GLXIA до GBP
￡--
|1 GLXIA до EUR
€--
|1 GLXIA до USD
$--
|1 GLXIA до MYR
RM--
|1 GLXIA до TRY
₺--
|1 GLXIA до JPY
¥--
|1 GLXIA до RUB
₽--
|1 GLXIA до INR
₹--
|1 GLXIA до IDR
Rp--
|1 GLXIA до PHP
₱--
|1 GLXIA до EGP
￡E.--
|1 GLXIA до BRL
R$--
|1 GLXIA до CAD
C$--
|1 GLXIA до BDT
৳--
|1 GLXIA до NGN
₦--
|1 GLXIA до UAH
₴--
|1 GLXIA до VES
Bs--
|1 GLXIA до PKR
Rs--
|1 GLXIA до KZT
₸--
|1 GLXIA до THB
฿--
|1 GLXIA до TWD
NT$--
|1 GLXIA до CHF
Fr--
|1 GLXIA до HKD
HK$--
|1 GLXIA до MAD
.د.م--