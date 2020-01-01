Токеноміка Galaxia (GXA) Дізнайтеся ключову інформацію про Galaxia (GXA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Galaxia (GXA) GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience. Офіційний вебсайт: http://www.galaxiacoin.io/ Whitepaper: https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf Купити GXA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Galaxia (GXA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Galaxia (GXA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,67M $ 7,67M $ 7,67M Загальна пропозиція: $ 7,62B $ 7,62B $ 7,62B Циркуляційна пропозиція: $ 3,07B $ 3,07B $ 3,07B FDV (повністю розведена вартість): $ 19,05M $ 19,05M $ 19,05M Історичний максимум: $ 0,02331638 $ 0,02331638 $ 0,02331638 Історичний мінімум: $ 0,00106629 $ 0,00106629 $ 0,00106629 Поточна ціна: $ 0,00249953 $ 0,00249953 $ 0,00249953 Дізнайтеся більше про ціну Galaxia (GXA)

Токеноміка Galaxia (GXA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Galaxia (GXA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GXA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GXA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GXA, досліджуйте ціну токена GXA в реальному часі!

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