Ціна Galaxia (GXA)
Поточна ціна Galaxia (GXA) сьогодні становить 0.00254375 USD з ринковою капіталізацією $ 7.48M USD. Ціна GXA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Galaxia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.41K USD
- зміна ціни Galaxia протягом дня — -6.23%
- циркуляційна пропозиція – 2.94B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Galaxia до USD становила $ -0.000169141930097742.
За останні 30 днів зміна ціни Galaxia до USD становила $ +0.0012378777.
За останні 60 днів зміна ціни Galaxia до USD становила $ +0.0020990531.
За останні 90 днів зміна ціни Galaxia до USD становила $ +0.0006511286037886082.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000169141930097742
|-6.23%
|30 днів
|$ +0.0012378777
|+48.66%
|60 днів
|$ +0.0020990531
|+82.52%
|90 днів
|$ +0.0006511286037886082
|+34.40%
Останній аналіз цін Galaxia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-6.23%
-9.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.
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