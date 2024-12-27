Сьогоднішня ціна Galaxia (GXA)

Поточна ціна Galaxia (GXA) сьогодні становить 0.00254375 USD з ринковою капіталізацією $ 7.48M USD. Ціна GXA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Galaxia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.41K USD

- зміна ціни Galaxia протягом дня — -6.23%

- циркуляційна пропозиція – 2.94B USD

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