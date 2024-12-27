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Ціна Galatasaray Fan Token (GAL)

USD

Графік ціни Galatasaray Fan Token (GAL) в реальному часі

$1.71
$1.71$1.71
-0.60%(1D)

Сьогоднішня ціна Galatasaray Fan Token (GAL)

Поточна ціна Galatasaray Fan Token (GAL) сьогодні становить 1.71 USD з ринковою капіталізацією $ 11.23M USD. Ціна GAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Galatasaray Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 585.03K USD
- зміна ціни Galatasaray Fan Token протягом дня — -0.66%
- циркуляційна пропозиція – 6.57M USD

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Цінові показники Galatasaray Fan Token (GAL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Galatasaray Fan Token до USD становила $ -0.011365971335895.
За останні 30 днів зміна ціни Galatasaray Fan Token до USD становила $ -0.0180634140.
За останні 60 днів зміна ціни Galatasaray Fan Token до USD становила $ -0.0656309970.
За останні 90 днів зміна ціни Galatasaray Fan Token до USD становила $ -0.0996251758752073.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.011365971335895-0.66%
30 днів$ -0.0180634140-1.05%
60 днів$ -0.0656309970-3.83%
90 днів$ -0.0996251758752073-5.50%

Аналіз цін Galatasaray Fan Token (GAL)

Останній аналіз цін Galatasaray Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.7
$ 1.7$ 1.7

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

$ 33.63
$ 33.63$ 33.63

-0.38%

-0.66%

+3.64%

Ринкова інформація Galatasaray Fan Token (GAL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 11.23M
$ 11.23M$ 11.23M

$ 585.03K
$ 585.03K$ 585.03K

6.57M
6.57M 6.57M

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Ресурс Galatasaray Fan Token (GAL)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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