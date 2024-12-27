Сьогоднішня ціна Galatasaray Fan Token (GAL)

Поточна ціна Galatasaray Fan Token (GAL) сьогодні становить 1.71 USD з ринковою капіталізацією $ 11.23M USD. Ціна GAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Galatasaray Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 585.03K USD

- зміна ціни Galatasaray Fan Token протягом дня — -0.66%

- циркуляційна пропозиція – 6.57M USD

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