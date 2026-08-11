Сьогоднішня ціна Galapagos Token

Поточна ціна Galapagos Token (0.000001) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 0.000001 до USD становить $ 0 за 0.000001.

Galapagos Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 47 578, з циркуляційною пропозицією у 999,91M 0.000001. Протягом останніх 24 годин 0.000001 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 0.000001 змінився на -- за останню годину та на +0,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Galapagos Token (0.000001)

Ринкова капіталізація $ 47,58K$ 47,58K $ 47,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 47,58K$ 47,58K $ 47,58K Циркуляційне постачання 999,91M 999,91M 999,91M Загальна пропозиція 999 910 608,186721 999 910 608,186721 999 910 608,186721

Поточна ринкова капіталізація Galapagos Token — $ 47,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 0.000001 — 999,91M, зі загальною пропозицією 999910608.186721. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47,58K.