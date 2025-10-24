Інформація щодо ціни Galactic Bonk (G-BONK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,10% Зміна ціни (1 дн.) +2,65% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,00%

Актуальна ціна Galactic Bonk (G-BONK) становить --. За останні 24 години G-BONK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум G-BONK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то G-BONK змінився на -0,10% за останню годину, +2,65% за 24 години та на -15,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Galactic Bonk (G-BONK)

Ринкова капіталізація $ 49,54K$ 49,54K $ 49,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,54K$ 49,54K $ 49,54K Циркуляційне постачання 865,92M 865,92M 865,92M Загальна пропозиція 865 924 959,702812 865 924 959,702812 865 924 959,702812

Поточна ринкова капіталізація Galactic Bonk — $ 49,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція G-BONK — 865,92M, зі загальною пропозицією 865924959.702812. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,54K.