Токеноміка Gala Music (MUSIC)

Токеноміка Gala Music (MUSIC)

Дізнайтеся ключову інформацію про Gala Music (MUSIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-10 18:40:44 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни Gala Music (MUSIC)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gala Music (MUSIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 2,03M
$ 2,03M$ 2,03M
Загальна пропозиція:
$ 157,74M
$ 157,74M$ 157,74M
Циркуляційна пропозиція:
$ 157,74M
$ 157,74M$ 157,74M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 2,03M
$ 2,03M$ 2,03M
Історичний максимум:
$ 0,303994
$ 0,303994$ 0,303994
Історичний мінімум:
$ 0,01100774
$ 0,01100774$ 0,01100774
Поточна ціна:
$ 0,01290363
$ 0,01290363$ 0,01290363

Інформація Gala Music (MUSIC)

Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.

Офіційний вебсайт:
https://music.gala.com/
Whitepaper:
https://music.gala.com/Gala_Music_Whitepaper.pdf

Токеноміка Gala Music (MUSIC): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Gala Music (MUSIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів MUSIC, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MUSIC, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку MUSIC, досліджуйте ціну токена MUSIC в реальному часі!

Прогноз ціни MUSIC

Хочете знати, куди рухається MUSIC? Наша сторінка прогнозу ціни MUSIC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності