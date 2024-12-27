Ціна Gala Music (MUSIC)
Поточна ціна Gala Music (MUSIC) сьогодні становить 0.02741062 USD з ринковою капіталізацією $ 3.92M USD. Ціна MUSIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gala Music:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12M USD
- зміна ціни Gala Music протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 143.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gala Music до USD становила $ +0.00013122.
За останні 30 днів зміна ціни Gala Music до USD становила $ -0.0039888619.
За останні 60 днів зміна ціни Gala Music до USD становила $ -0.0069586765.
За останні 90 днів зміна ціни Gala Music до USD становила $ -0.014138116991484383.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013122
|+0.48%
|30 днів
|$ -0.0039888619
|-14.55%
|60 днів
|$ -0.0069586765
|-25.38%
|90 днів
|$ -0.014138116991484383
|-34.02%
Останній аналіз цін Gala Music: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
+0.48%
-2.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.
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