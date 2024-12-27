Сьогоднішня ціна Gala Music (MUSIC)

Поточна ціна Gala Music (MUSIC) сьогодні становить 0.02741062 USD з ринковою капіталізацією $ 3.92M USD. Ціна MUSIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gala Music:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12M USD

- зміна ціни Gala Music протягом дня — +0.48%

- циркуляційна пропозиція – 143.39M USD

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