Токеноміка Gala Film (FILM) Дізнайтеся ключову інформацію про Gala Film (FILM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gala Film (FILM) Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation. Офіційний вебсайт: https://film.gala.com/ Whitepaper: https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf Купити FILM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gala Film (FILM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gala Film (FILM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Загальна пропозиція: $ 129,33M $ 129,33M $ 129,33M Циркуляційна пропозиція: $ 129,33M $ 129,33M $ 129,33M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Історичний максимум: $ 0,234889 $ 0,234889 $ 0,234889 Історичний мінімум: $ 0,00537361 $ 0,00537361 $ 0,00537361 Поточна ціна: $ 0,01360125 $ 0,01360125 $ 0,01360125 Дізнайтеся більше про ціну Gala Film (FILM)

Токеноміка Gala Film (FILM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gala Film (FILM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FILM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FILM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FILM, досліджуйте ціну токена FILM в реальному часі!

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