Сьогоднішня ціна Gala Film (FILM)

Поточна ціна Gala Film (FILM) сьогодні становить 0.095748 USD з ринковою капіталізацією $ 10.45M USD. Ціна FILM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gala Film:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.74K USD

- зміна ціни Gala Film протягом дня — -21.15%

- циркуляційна пропозиція – 109.59M USD

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