Ціна Gala Film (FILM)
Поточна ціна Gala Film (FILM) сьогодні становить 0.095748 USD з ринковою капіталізацією $ 10.45M USD. Ціна FILM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gala Film:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.74K USD
- зміна ціни Gala Film протягом дня — -21.15%
- циркуляційна пропозиція – 109.59M USD
Отримуйте оновлення цін FILM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FILM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gala Film до USD становила $ -0.02569331720554306.
За останні 30 днів зміна ціни Gala Film до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gala Film до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gala Film до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.02569331720554306
|-21.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gala Film: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.41%
-21.15%
-9.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FILM до AUD
A$0.1531968
|1 FILM до GBP
￡0.0765984
|1 FILM до EUR
€0.09191808
|1 FILM до USD
$0.095748
|1 FILM до MYR
RM0.42895104
|1 FILM до TRY
₺3.38277684
|1 FILM до JPY
¥15.13009896
|1 FILM до RUB
₽10.268973
|1 FILM до INR
₹8.21422092
|1 FILM до IDR
Rp1,544.32236444
|1 FILM до PHP
₱5.58785328
|1 FILM до EGP
￡E.4.8496362
|1 FILM до BRL
R$0.5840628
|1 FILM до CAD
C$0.13691964
|1 FILM до BDT
৳11.6621064
|1 FILM до NGN
₦147.98715132
|1 FILM до UAH
₴4.05109788
|1 FILM до VES
Bs5.074644
|1 FILM до PKR
Rs26.67730776
|1 FILM до KZT
₸50.63345736
|1 FILM до THB
฿3.30905088
|1 FILM до TWD
NT$3.13287456
|1 FILM до CHF
Fr0.0861732
|1 FILM до HKD
HK$0.74396196
|1 FILM до MAD
.د.م0.95843748