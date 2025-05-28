Ціна Gakster (GAK)
Поточна ціна Gakster (GAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51,05K USD. Ціна GAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gakster:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gakster протягом дня — +2,35%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gakster до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gakster до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gakster до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gakster до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,35%
|30 днів
|$ 0
|-80,38%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gakster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3,01%
+2,35%
-22,94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This meme coin representing a famous cat meme was launched eleven months ago on pump dot fun on Solana but never bonded until few weeks ago. Now spontaneously people started to create memes and post them on x while organizing themselves creating social accounts for the memecoin. Gakster has now an active engaged community that keeps creating and sharing memes by taking this cat as reference. Since interest is growing and there is no real developer or team behind it I decided to apply for a listing on coin gecko
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