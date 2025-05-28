Сьогоднішня ціна Gakster (GAK)

Поточна ціна Gakster (GAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51,05K USD. Ціна GAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gakster:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gakster протягом дня — +2,35%

- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD

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