Сьогоднішня ціна Gaj Finance (GAJ)

Поточна ціна Gaj Finance (GAJ) сьогодні становить 0.00542355 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GAJ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gaj Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.31 USD

- зміна ціни Gaj Finance протягом дня — -3.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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