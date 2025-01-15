Сьогоднішня ціна Gaisha AI (GAISHA)

Поточна ціна Gaisha AI (GAISHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 132.66K USD. Ціна GAISHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gaisha AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.72K USD

- зміна ціни Gaisha AI протягом дня — +26.78%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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