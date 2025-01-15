Ціна Gaisha AI (GAISHA)
Поточна ціна Gaisha AI (GAISHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 132.66K USD. Ціна GAISHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gaisha AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.72K USD
- зміна ціни Gaisha AI протягом дня — +26.78%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gaisha AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gaisha AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gaisha AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gaisha AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+26.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gaisha AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.59%
+26.78%
+104.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gaisha is an AI tool suite for navigating the complexities of the crypto and financial markets. Utilizing artificial intelligence, Gaisha is designed to decode market patterns, uncover hidden opportunities, and deliver actionable insights that empower users to make informed decisions with confidence. Gaisha's mission is to democratize advanced financial analytics, making it accessible to everyone from institutional players to independent traders
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