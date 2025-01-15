Сьогоднішня ціна gAInzy ($GNZ)

Поточна ціна gAInzy ($GNZ) сьогодні становить 0.0229979 USD з ринковою капіталізацією $ 20.69M USD. Ціна $GNZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності gAInzy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.65M USD

- зміна ціни gAInzy протягом дня — +32.04%

- циркуляційна пропозиція – 899.81M USD

Отримуйте оновлення цін $GNZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $GNZ.