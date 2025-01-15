Ціна gAInzy ($GNZ)
Поточна ціна gAInzy ($GNZ) сьогодні становить 0.0229979 USD з ринковою капіталізацією $ 20.69M USD. Ціна $GNZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності gAInzy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.65M USD
- зміна ціни gAInzy протягом дня — +32.04%
- циркуляційна пропозиція – 899.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни gAInzy до USD становила $ +0.00558034.
За останні 30 днів зміна ціни gAInzy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни gAInzy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни gAInzy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00558034
|+32.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін gAInzy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+13.97%
+32.04%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly.
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