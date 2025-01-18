Ціна Gains Network USDC (GUSDC)
Поточна ціна Gains Network USDC (GUSDC) сьогодні становить 1.15 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gains Network USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.80K USD
- зміна ціни Gains Network USDC протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gains Network USDC до USD становила $ +0.00043322.
За останні 30 днів зміна ціни Gains Network USDC до USD становила $ +0.0191836100.
За останні 60 днів зміна ціни Gains Network USDC до USD становила $ +0.0225597800.
За останні 90 днів зміна ціни Gains Network USDC до USD становила $ +0.0380013578440416.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00043322
|+0.04%
|30 днів
|$ +0.0191836100
|+1.67%
|60 днів
|$ +0.0225597800
|+1.96%
|90 днів
|$ +0.0380013578440416
|+3.42%
Останній аналіз цін Gains Network USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+0.04%
+0.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
gUSDC is one of the gains network's gToken vault assets . gToken vaults follow ERC-4626, a standard API for tokenized yield-bearing vaults that represent shares of a single underlying ERC-20 asset. For each vault, gToken shares represent the underlying token asset (I.e. gUSDC => USDC). Vaults serve as a counterparty to all trades made on the gTrade platform: When traders win (positive PnL), their winnings are received from the vault. When traders lose (negative PnL), their losses are sent to the vault. In exchange, the vault receives a portion of trading fees. These fees are proportionally split among gToken shares, incentivizing stakers to stay in the vault. The vault that earns fees, pays profits, receives losses, is determined by the collateral of each trade.
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R$7.015
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