Сьогоднішня ціна Gains

Поточна ціна Gains (GAINS) сьогодні становить $ 0,00252459, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GAINS до USD становить $ 0,00252459 за GAINS.

Gains наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 146 697, з циркуляційною пропозицією у 58,11M GAINS. Протягом останніх 24 годин GAINS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,86, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GAINS змінився на -- за останню годину та на -2,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,20.

Ринкова інформація щодо Gains (GAINS)

Ринкова капіталізація $ 146,70K$ 146,70K $ 146,70K Обсяг (за 24 год) $ 1,20$ 1,20 $ 1,20 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 252,46K$ 252,46K $ 252,46K Циркуляційне постачання 58,11M 58,11M 58,11M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gains — $ 146,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,20. Циркуляційна пропозиція GAINS — 58,11M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 252,46K.