Яка зараз ціна GAIMIN?

GAIMIN торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 1.69% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як GMRX порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 1.69% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо GMRX перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як GAIMIN виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,DePIN,Gaming Platform,Gaming Marketplace?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,DePIN,Gaming Platform,Gaming Marketplace GMRX демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація GAIMIN?

Ринкова капіталізація ₴21996451.84617867520000 розташовує GMRX на #3611 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують GMRX?

GAIMIN згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку GMRX?

З 57522380676.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.