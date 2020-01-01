Токеноміка GAIM Studio (GAIM) Дізнайтеся ключову інформацію про GAIM Studio (GAIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GAIM Studio (GAIM) Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more. Офіційний вебсайт: https://gaimstudio.com/ Whitepaper: https://resenhadobar.github.io/AImongUs-public/ Купити GAIM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GAIM Studio (GAIM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GAIM Studio (GAIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 220,17K $ 220,17K $ 220,17K Загальна пропозиція: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Циркуляційна пропозиція: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 220,17K $ 220,17K $ 220,17K Історичний максимум: $ 0,00279978 $ 0,00279978 $ 0,00279978 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00022155 $ 0,00022155 $ 0,00022155 Дізнайтеся більше про ціну GAIM Studio (GAIM)

Токеноміка GAIM Studio (GAIM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GAIM Studio (GAIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GAIM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GAIM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GAIM, досліджуйте ціну токена GAIM в реальному часі!

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