Сьогоднішня ціна GAIM Studio (GAIM)

Поточна ціна GAIM Studio (GAIM) сьогодні становить 0.00152401 USD з ринковою капіталізацією $ 1.52M USD. Ціна GAIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GAIM Studio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 513.71K USD

- зміна ціни GAIM Studio протягом дня — +51.87%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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