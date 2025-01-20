Ціна GAIM Studio (GAIM)
Поточна ціна GAIM Studio (GAIM) сьогодні становить 0.00152401 USD з ринковою капіталізацією $ 1.52M USD. Ціна GAIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GAIM Studio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 513.71K USD
- зміна ціни GAIM Studio протягом дня — +51.87%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GAIM Studio до USD становила $ +0.00052054.
За останні 30 днів зміна ціни GAIM Studio до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GAIM Studio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GAIM Studio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00052054
|+51.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GAIM Studio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.49%
+51.87%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more.
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