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Поточна ціна GAIB sAID сьогодні становить 0,64483 USD. Ринкова капіталізація SAID становить 11.714.266 USD. Відстежуйте оновлення цін SAID до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна GAIB sAID сьогодні становить 0,64483 USD. Ринкова капіталізація SAID становить 11.714.266 USD. Відстежуйте оновлення цін SAID до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна GAIB sAID (SAID)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SAID до USD:

$0,64483
$0,64483$0,64483
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни GAIB sAID (SAID) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:15:17 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна GAIB sAID

Поточна ціна GAIB sAID (SAID) сьогодні становить $ 0,64483, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAID до USD становить $ 0,64483 за SAID.

GAIB sAID наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11.714.266, з циркуляційною пропозицією у 17,31M SAID. Протягом останніх 24 годин SAID торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,076, тоді як історичний мінімум — $ 0,39947.

У короткостроковій динаміці SAID змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,87.

Ринкова інформація щодо GAIB sAID (SAID)

$ 11,71M
$ 11,71M$ 11,71M

$ 3,87
$ 3,87$ 3,87

$ 11,71M
$ 11,71M$ 11,71M

17,31M
17,31M 17,31M

17.308.469,16931921
17.308.469,16931921 17.308.469,16931921

Поточна ринкова капіталізація GAIB sAID — $ 11,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,87. Циркуляційна пропозиція SAID — 17,31M, зі загальною пропозицією 17308469.16931921. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,71M.

Історія ціни GAIB sAID у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 1,076
$ 1,076$ 1,076

$ 0,39947
$ 0,39947$ 0,39947

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни GAIB sAID (SAID) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GAIB sAID до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GAIB sAID до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни GAIB sAID до USD становила $ -0,2446902869.
За останні 90 днів зміна ціни GAIB sAID до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ -0,2446902869-37,94%
90 днів----

Прогноз ціни GAIB sAID

Прогноз ціни GAIB sAID (SAID) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SAID у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни GAIB sAID (SAID) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна GAIB sAID потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне GAIB sAID у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SAID на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни GAIB sAID.

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Ресурс GAIB sAID (SAID)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Yield-Bearing Stablecoin

Про GAIB sAID

Яка зараз актуальна ціна GAIB sAID?

GAIB sAID коштує ₴28.4171719100448720000, що свідчить про зміну ціни на --% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок SAID?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0E-15 і ₴0E-15 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг GAIB sAID на ринку?

Наразі він займає #-- місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴516238870.27897849440000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 17308469.16931921 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності GAIB sAID?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про GAIB sAID

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:15:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GAIB sAID (SAID)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про GAIB sAID

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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