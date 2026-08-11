Сьогоднішня ціна GAIB sAID

Поточна ціна GAIB sAID (SAID) сьогодні становить $ 0,64483, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAID до USD становить $ 0,64483 за SAID.

GAIB sAID наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11.714.266, з циркуляційною пропозицією у 17,31M SAID. Протягом останніх 24 годин SAID торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,076, тоді як історичний мінімум — $ 0,39947.

У короткостроковій динаміці SAID змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,87.

Ринкова інформація щодо GAIB sAID (SAID)

Ринкова капіталізація $ 11,71M$ 11,71M $ 11,71M Обсяг (за 24 год) $ 3,87$ 3,87 $ 3,87 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,71M$ 11,71M $ 11,71M Циркуляційне постачання 17,31M 17,31M 17,31M Загальна пропозиція 17.308.469,16931921 17.308.469,16931921 17.308.469,16931921

Поточна ринкова капіталізація GAIB sAID — $ 11,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,87. Циркуляційна пропозиція SAID — 17,31M, зі загальною пропозицією 17308469.16931921. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,71M.