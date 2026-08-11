Сьогоднішня ціна GAIB AID

Поточна ціна GAIB AID (AID) сьогодні становить $ 0,999255, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AID до USD становить $ 0,999255 за AID.

GAIB AID наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 177 557, з циркуляційною пропозицією у 20,19M AID. Протягом останніх 24 годин AID торгувався між $ 0,999071 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,23, тоді як історичний мінімум — $ 0,574183.

У короткостроковій динаміці AID змінився на -0,00% за останню годину та на +0,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,00K.

Ринкова інформація щодо GAIB AID (AID)

Ринкова капіталізація $ 20,18M$ 20,18M $ 20,18M Обсяг (за 24 год) $ 4,00K$ 4,00K $ 4,00K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,18M$ 20,18M $ 20,18M Циркуляційне постачання 20,19M 20,19M 20,19M Загальна пропозиція 20 192 079,57419576 20 192 079,57419576 20 192 079,57419576

Поточна ринкова капіталізація GAIB AID — $ 20,18M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,00K. Циркуляційна пропозиція AID — 20,19M, зі загальною пропозицією 20192079.57419576. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,18M.