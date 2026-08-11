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Поточна ціна GAIB AID сьогодні становить 0,999255 USD. Ринкова капіталізація AID становить 20 177 557 USD. Відстежуйте оновлення цін AID до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна GAIB AID сьогодні становить 0,999255 USD. Ринкова капіталізація AID становить 20 177 557 USD. Відстежуйте оновлення цін AID до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна GAIB AID (AID)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AID до USD:

$0,999253
$0,999253$0,999253
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни GAIB AID (AID) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:15:02 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна GAIB AID

Поточна ціна GAIB AID (AID) сьогодні становить $ 0,999255, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AID до USD становить $ 0,999255 за AID.

GAIB AID наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 177 557, з циркуляційною пропозицією у 20,19M AID. Протягом останніх 24 годин AID торгувався між $ 0,999071 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,23, тоді як історичний мінімум — $ 0,574183.

У короткостроковій динаміці AID змінився на -0,00% за останню годину та на +0,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,00K.

Ринкова інформація щодо GAIB AID (AID)

$ 20,18M
$ 20,18M$ 20,18M

$ 4,00K
$ 4,00K$ 4,00K

$ 20,18M
$ 20,18M$ 20,18M

20,19M
20,19M 20,19M

20 192 079,57419576
20 192 079,57419576 20 192 079,57419576

Поточна ринкова капіталізація GAIB AID — $ 20,18M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,00K. Циркуляційна пропозиція AID — 20,19M, зі загальною пропозицією 20192079.57419576. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,18M.

Історія ціни GAIB AID у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,999071
$ 0,999071$ 0,999071
Мін. за 24 год
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
Макс. за 24 год

$ 0,999071
$ 0,999071$ 0,999071

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,23
$ 1,23$ 1,23

$ 0,574183
$ 0,574183$ 0,574183

-0,00%

-0,04%

+0,08%

+0,08%

Історія ціни GAIB AID (AID) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GAIB AID до USD становила $ -0,000472663228641035.
За останні 30 днів зміна ціни GAIB AID до USD становила $ +0,0012327808.
За останні 60 днів зміна ціни GAIB AID до USD становила $ +0,0005385984.
За останні 90 днів зміна ціни GAIB AID до USD становила $ -0,0000002497705735.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000472663228641035-0,04%
30 днів$ +0,0012327808+0,12%
60 днів$ +0,0005385984+0,05%
90 днів$ -0,0000002497705735-0,00%

Прогноз ціни GAIB AID

Прогноз ціни GAIB AID (AID) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AID у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни GAIB AID (AID) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна GAIB AID потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне GAIB AID у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AID на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни GAIB AID.

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Про GAIB AID

Яка зараз актуальна ціна GAIB AID?

GAIB AID коштує ₴44.03641443011629200000, що свідчить про зміну ціни на -0.04% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок AID?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴44.02830568884890640000 і ₴44.069246018400000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг GAIB AID на ринку?

Наразі він займає #797 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴889209723.48328904880000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 20192079.57419576 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності GAIB AID?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про GAIB AID

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:15:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GAIB AID (AID)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+978,00%

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ZKcandy

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+86,07%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,53900$0,53900

+978,00%

BluWhale AI

BluWhale AI

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$0,027979$0,027979

+87,81%

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ZAY

$3,3514
$3,3514$3,3514

+86,07%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00926
$0,00926$0,00926

+54,59%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0179
$0,0179$0,0179

+27,85%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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