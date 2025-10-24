Актуальна ціна Gaib AI Dollar Alpha USDC сьогодні становить 0,997102 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIDAUSDC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIDAUSDC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Gaib AI Dollar Alpha USDC сьогодні становить 0,997102 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIDAUSDC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIDAUSDC на MEXC вже зараз.

Докладніше про AIDAUSDC

Інформація про ціну AIDAUSDC

Офіційний вебсайт AIDAUSDC

Токеноміка AIDAUSDC

Прогноз ціни AIDAUSDC

Логотип Gaib AI Dollar Alpha USDC

Ціна Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AIDAUSDC до USD:

$0,997102
-0,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:05:41 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,988625
Мін. за 24 год
$ 1,009
Макс. за 24 год

$ 0,988625
$ 1,009
$ 1,13
$ 0,926229
+0,15%

-0,55%

-0,45%

-0,45%

Актуальна ціна Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) становить $0,997102. За останні 24 години AIDAUSDC торгувався між мінімумом у $ 0,988625 і максимумом у $ 1,009, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIDAUSDC становить $ 1,13, тоді як його історичний мінімум — $ 0,926229.

Що стосується короткострокових результатів, то AIDAUSDC змінився на +0,15% за останню годину, -0,55% за 24 години та на -0,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

$ 114,27M
--
$ 114,27M
114,77M
114 772 921,187424
Поточна ринкова капіталізація Gaib AI Dollar Alpha USDC — $ 114,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIDAUSDC — 114,77M, зі загальною пропозицією 114772921.187424. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,27M.

Історія ціни Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gaib AI Dollar Alpha USDC до USD становила $ -0,0056127735062835.
За останні 30 днів зміна ціни Gaib AI Dollar Alpha USDC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gaib AI Dollar Alpha USDC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gaib AI Dollar Alpha USDC до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0056127735062835-0,55%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Ресурс Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Gaib AI Dollar Alpha USDC (USD)

Скільки коштуватиме Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gaib AI Dollar Alpha USDC.

Перегляньте прогноз ціни Gaib AI Dollar Alpha USDC вже зараз!

AIDAUSDC до місцевих валют

Токеноміка Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Розуміння токеноміки Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AIDAUSDC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Скільки сьогодні коштує Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)?
Актуальна ціна AIDAUSDC у USD становить 0,997102 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AIDAUSDC до USD?
Поточна ціна AIDAUSDC до USD — $ 0,997102. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gaib AI Dollar Alpha USDC?
Ринкова капіталізація AIDAUSDC — $ 114,27M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AIDAUSDC?
Циркуляційна пропозиція AIDAUSDC — 114,77M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AIDAUSDC?
AIDAUSDC досяг історичної максимальної ціни у 1,13 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AIDAUSDC?
Історична мінімальна ціна AIDAUSDC становила 0,926229 USD.
Який обсяг торгівлі AIDAUSDC?
Актуальний обсяг торгівлі AIDAUSDC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AIDAUSDC цього року?
AIDAUSDC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AIDAUSDC для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.