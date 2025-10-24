Інформація щодо ціни Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,988625 $ 0,988625 $ 0,988625 Мін. за 24 год $ 1,009 $ 1,009 $ 1,009 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,988625$ 0,988625 $ 0,988625 Макс. за 24 год $ 1,009$ 1,009 $ 1,009 Рекордний максимум $ 1,13$ 1,13 $ 1,13 Найнижча ціна $ 0,926229$ 0,926229 $ 0,926229 Зміна ціни (за 1 год) +0,15% Зміна ціни (1 дн.) -0,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,45%

Актуальна ціна Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) становить $0,997102. За останні 24 години AIDAUSDC торгувався між мінімумом у $ 0,988625 і максимумом у $ 1,009, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIDAUSDC становить $ 1,13, тоді як його історичний мінімум — $ 0,926229.

Що стосується короткострокових результатів, то AIDAUSDC змінився на +0,15% за останню годину, -0,55% за 24 години та на -0,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Ринкова капіталізація $ 114,27M$ 114,27M $ 114,27M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 114,27M$ 114,27M $ 114,27M Циркуляційне постачання 114,77M 114,77M 114,77M Загальна пропозиція 114 772 921,187424 114 772 921,187424 114 772 921,187424

Поточна ринкова капіталізація Gaib AI Dollar Alpha USDC — $ 114,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIDAUSDC — 114,77M, зі загальною пропозицією 114772921.187424. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,27M.