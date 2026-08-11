Сьогоднішня ціна GaiAI

Поточна ціна GaiAI (GAIX) сьогодні становить $ 0,00718478, зі зміною 0,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GAIX до USD становить $ 0,00718478 за GAIX.

GaiAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 179 502, з циркуляційною пропозицією у 164,17M GAIX. Протягом останніх 24 годин GAIX торгувався між $ 0,00714976 (мінімум) та $ 0,00718605 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,229919, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GAIX змінився на -0,01% за останню годину та на -0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 872,11.

Ринкова інформація щодо GaiAI (GAIX)

Ринкова капіталізація $ 1,18M$ 1,18M $ 1,18M Обсяг (за 24 год) $ 872,11$ 872,11 $ 872,11 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,18M$ 7,18M $ 7,18M Циркуляційне постачання 164,17M 164,17M 164,17M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GaiAI — $ 1,18M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 872,11. Циркуляційна пропозиція GAIX — 164,17M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,18M.