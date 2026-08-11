Сьогоднішня ціна Gaia Everworld

Поточна ціна Gaia Everworld (GAIA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GAIA до USD становить $ 0 за GAIA.

Gaia Everworld наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42,210, з циркуляційною пропозицією у 422.47M GAIA. Протягом останніх 24 годин GAIA торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.37, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GAIA змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Gaia Everworld (GAIA)

Ринкова капіталізація $ 42.21K$ 42.21K $ 42.21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49.96K$ 49.96K $ 49.96K Циркуляційне постачання 422.47M 422.47M 422.47M Загальна пропозиція 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Gaia Everworld — $ 42.21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GAIA — 422.47M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49.96K.