Сьогоднішня ціна Gaia (SN57)

Поточна ціна Gaia (SN57) сьогодні становить 3.55 USD з ринковою капіталізацією $ 4.49M USD. Ціна SN57 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gaia:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gaia протягом дня — -6.76%

- циркуляційна пропозиція – 1.26M USD

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