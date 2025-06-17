Ціна Gaia (SN57)
Поточна ціна Gaia (SN57) сьогодні становить 3.55 USD з ринковою капіталізацією $ 4.49M USD. Ціна SN57 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gaia:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gaia протягом дня — -6.76%
- циркуляційна пропозиція – 1.26M USD
Отримуйте оновлення цін SN57 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SN57.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gaia до USD становила $ -0.257754476481487.
За останні 30 днів зміна ціни Gaia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gaia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gaia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.257754476481487
|-6.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gaia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-6.76%
-2.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A mixture-of-experts platform for geospatial data analysis on Bittensor.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Gaia (SN57) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SN57 зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SN57 до VND
₫93,418.25
|1 SN57 до AUD
A$5.396
|1 SN57 до GBP
￡2.5915
|1 SN57 до EUR
€3.053
|1 SN57 до USD
$3.55
|1 SN57 до MYR
RM15.052
|1 SN57 до TRY
₺139.728
|1 SN57 до JPY
¥512.549
|1 SN57 до RUB
₽279.101
|1 SN57 до INR
₹305.3
|1 SN57 до IDR
Rp58,196.712
|1 SN57 до KRW
₩4,823.3495
|1 SN57 до PHP
₱200.149
|1 SN57 до EGP
￡E.178.423
|1 SN57 до BRL
R$19.525
|1 SN57 до CAD
C$4.7925
|1 SN57 до BDT
৳433.952
|1 SN57 до NGN
₦5,469.9465
|1 SN57 до UAH
₴147.5025
|1 SN57 до VES
Bs362.1
|1 SN57 до PKR
Rs1,004.508
|1 SN57 до KZT
₸1,819.5525
|1 SN57 до THB
฿115.091
|1 SN57 до TWD
NT$104.441
|1 SN57 до AED
د.إ13.0285
|1 SN57 до CHF
Fr2.8755
|1 SN57 до HKD
HK$27.832
|1 SN57 до MAD
.د.م32.305
|1 SN57 до MXN
$67.2015