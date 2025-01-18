Ціна GAGARIN (GGR)
Поточна ціна GAGARIN (GGR) сьогодні становить 0.0097213 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GGR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GAGARIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.43 USD
- зміна ціни GAGARIN протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GAGARIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GAGARIN до USD становила $ -0.0031671139.
За останні 60 днів зміна ціни GAGARIN до USD становила $ -0.0036709932.
За останні 90 днів зміна ціни GAGARIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ -0.0031671139
|-32.57%
|60 днів
|$ -0.0036709932
|-37.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GAGARIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.06%
-4.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GAGARIN.WORLD is an ecosystem that provides crypto startups with a full range of services and products for a successful launch. Thanks to a high level of automation, GAGARIN lowers the entry threshold for investors, simplifies the process of finding partners and raising funds for projects. GAGARIN supports BNB chain, Ethereum, Polygon, TON, СSC, OKC, Bitgert, AVAX and others EVM-compatible blockchains. The GAGARIN utility token is called GGR. Placing GGR tokens in the GAGARIN launchpad pools allows the user to gain a level and the ability to receive distribution and participate in IDO.
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