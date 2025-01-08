Ціна GAG Token (GAG)
Поточна ціна GAG Token (GAG) сьогодні становить 0.00911867 USD з ринковою капіталізацією $ 107.41K USD. Ціна GAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GAG Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.71K USD
- зміна ціни GAG Token протягом дня — -6.32%
- циркуляційна пропозиція – 11.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GAG Token до USD становила $ -0.000616164511714999.
За останні 30 днів зміна ціни GAG Token до USD становила $ +0.0064804390.
За останні 60 днів зміна ціни GAG Token до USD становила $ +0.0047498030.
За останні 90 днів зміна ціни GAG Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000616164511714999
|-6.32%
|30 днів
|$ +0.0064804390
|+71.07%
|60 днів
|$ +0.0047498030
|+52.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GAG Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-6.32%
+6.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GAG Token, integrated into the Adgager ecosystem, pioneers cryptocurrency in research, offering investors sustainable value and fostering a dynamic community where members earn tokens by contributing insights to brands' projects, envisioning this for the entire research sector. GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. The project aims to foster transparency and community engagement while offering various benefits to users who contribute to the Adgager ecosystem. Key Features: - GAG Token serves as a means of value transfer within the Adgager ecosystem, facilitating transactions between Gagers and businesses. - Tokenomics structure includes 66 million total tokens, distributed across Pre-Sale, Team, Stake, and Airdrop wallets. - Token supply and demand are tied to the growth and functioning of the Adgager ecosystem, with control mechanisms in place to ensure stability and prevent inflation. - Various opportunities for users to earn GAG Tokens through participation in research projects, surveys, and platform activities. Partnerships and Roadmap: - Adgager received a $6.6 million investment in 2023, contributing to the project's development and growth. - Future plans include increasing the token supply by 100% annually, reaching 24 million GAG Tokens in the first year and 48 million in the second year. - The project aims to achieve a total of 96 million GAG Tokens in circulation through research project sales by the end of the calendar. Usage and Control Strategy: - GAG Tokens are utilized in new projects within the Adgager ecosystem, with profits distributed among Gagers and the company. - Control strategies include creating a purchase corridor, smart use of income, and implementing a pricing ladder to maintain token value and stability. Overall Goal:The goal of GAG Token is to provide a sustainable investment opportunity, foster community engagement, and contribute to the growth of the Adgager ecosystem, with a vision of steady expansion and value appreciation over time.
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