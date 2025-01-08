Сьогоднішня ціна GAG Token (GAG)

Поточна ціна GAG Token (GAG) сьогодні становить 0.00911867 USD з ринковою капіталізацією $ 107.41K USD. Ціна GAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GAG Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.71K USD

- зміна ціни GAG Token протягом дня — -6.32%

- циркуляційна пропозиція – 11.78M USD

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