Ціна GachaAI (GACHA)
Поточна ціна GachaAI (GACHA) сьогодні становить 0.00012013 USD з ринковою капіталізацією $ 118.90K USD. Ціна GACHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GachaAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.88M USD
- зміна ціни GachaAI протягом дня — -5.01%
- циркуляційна пропозиція – 989.77M USD
Отримуйте оновлення цін GACHA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GACHA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GachaAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GachaAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GachaAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GachaAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GachaAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.73%
-5.01%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GachaAI is a Solana-based application that allows users to generate new memecoins on the pump.fun platform. Users adjust a set of sliders representing characteristics such as "Cuteness," "Professionalism," "Futuristic," "Boldness," and "Elegance" to define the attributes of their desired coin. Upon clicking the "ROLL" button and paying a fee of 0.025 SOL, GachaAI generates a memecoin based on the selected parameters.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GACHA до AUD
A$0.0001910067
|1 GACHA до GBP
￡0.000096104
|1 GACHA до EUR
€0.0001153248
|1 GACHA до USD
$0.00012013
|1 GACHA до MYR
RM0.0005333772
|1 GACHA до TRY
₺0.0043102644
|1 GACHA до JPY
¥0.0181840781
|1 GACHA до RUB
₽0.0116417983
|1 GACHA до INR
₹0.0105450114
|1 GACHA до IDR
Rp1.9693439472
|1 GACHA до PHP
₱0.0069699426
|1 GACHA до EGP
￡E.0.0060389351
|1 GACHA до BRL
R$0.000696754
|1 GACHA до CAD
C$0.0001705846
|1 GACHA до BDT
৳0.0146582626
|1 GACHA до NGN
₦0.1801049025
|1 GACHA до UAH
₴0.0049817911
|1 GACHA до VES
Bs0.0072078
|1 GACHA до PKR
Rs0.0335270817
|1 GACHA до KZT
₸0.061290326
|1 GACHA до THB
฿0.0040676018
|1 GACHA до TWD
NT$0.0039450692
|1 GACHA до CHF
Fr0.000108117
|1 GACHA до HKD
HK$0.0009358127
|1 GACHA до MAD
.د.م0.0012025013