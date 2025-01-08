Ціна Gabin Noosum (NOOSUM)
Поточна ціна Gabin Noosum (NOOSUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.52K USD. Ціна NOOSUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gabin Noosum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.13 USD
- зміна ціни Gabin Noosum протягом дня — -6.62%
- циркуляційна пропозиція – 799.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gabin Noosum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gabin Noosum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gabin Noosum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gabin Noosum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.62%
|30 днів
|$ 0
|-24.46%
|60 днів
|$ 0
|-10.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gabin Noosum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.62%
+5.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gabin Noosum "The Grate Riplacemint" for when Boden's dimentia takes him out of the race.
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