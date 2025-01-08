Сьогоднішня ціна Gabin Noosum (NOOSUM)

Поточна ціна Gabin Noosum (NOOSUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.52K USD. Ціна NOOSUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gabin Noosum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.13 USD

- зміна ціни Gabin Noosum протягом дня — -6.62%

- циркуляційна пропозиція – 799.82M USD

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