Інформація щодо ціни G8DAY (G8D) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,004584$ 0,004584 $ 0,004584 Найнижча ціна $ 0,00000742$ 0,00000742 $ 0,00000742 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна G8DAY (G8D) становить $0,00001157. За останні 24 години G8D торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум G8D становить $ 0,004584, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000742.

Що стосується короткострокових результатів, то G8D змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо G8DAY (G8D)

Ринкова капіталізація $ 101,82K$ 101,82K $ 101,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 101,82K$ 101,82K $ 101,82K Циркуляційне постачання 8,80B 8,80B 8,80B Загальна пропозиція 8 800 000 000,0 8 800 000 000,0 8 800 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація G8DAY — $ 101,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція G8D — 8,80B, зі загальною пропозицією 8800000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 101,82K.