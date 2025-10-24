Актуальна ціна Fyni AI by Virtuals сьогодні становить 0,00094199 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FYNI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FYNI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Fyni AI by Virtuals сьогодні становить 0,00094199 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FYNI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FYNI на MEXC вже зараз.

Ціна Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FYNI до USD:

$0,00094199
-1,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Fyni AI by Virtuals (FYNI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:05:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Fyni AI by Virtuals (FYNI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00090982
Мін. за 24 год
$ 0,0009689
Макс. за 24 год

$ 0,00090982
$ 0,0009689
$ 0,00465516
$ 0,00054168
+0,06%

-1,28%

+13,73%

+13,73%

Актуальна ціна Fyni AI by Virtuals (FYNI) становить $0,00094199. За останні 24 години FYNI торгувався між мінімумом у $ 0,00090982 і максимумом у $ 0,0009689, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FYNI становить $ 0,00465516, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00054168.

Що стосується короткострокових результатів, то FYNI змінився на +0,06% за останню годину, -1,28% за 24 години та на +13,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fyni AI by Virtuals (FYNI)

$ 942,00K
--
$ 942,00K
1,00B
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Fyni AI by Virtuals — $ 942,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FYNI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 942,00K.

Історія ціни Fyni AI by Virtuals (FYNI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fyni AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fyni AI by Virtuals до USD становила $ -0,0005126514.
За останні 60 днів зміна ціни Fyni AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fyni AI by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,28%
30 днів$ -0,0005126514-54,42%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Meet Fyni — the first-ever Hyper Personalized Financial AI Agent with a complete view of user portfolios across CeFi and DeFi

Powered by KryptosConnect, Fyni taps into 5000+ integrations spanning exchanges, wallets, and on/off-chain protocols, giving it the richest financial context of any AI agent

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Fyni AI by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Fyni AI by Virtuals (FYNI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Fyni AI by Virtuals (FYNI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Fyni AI by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Fyni AI by Virtuals вже зараз!

FYNI до місцевих валют

Токеноміка Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Розуміння токеноміки Fyni AI by Virtuals (FYNI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FYNI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Скільки сьогодні коштує Fyni AI by Virtuals (FYNI)?
Актуальна ціна FYNI у USD становить 0,00094199 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FYNI до USD?
Поточна ціна FYNI до USD — $ 0,00094199. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Fyni AI by Virtuals?
Ринкова капіталізація FYNI — $ 942,00K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FYNI?
Циркуляційна пропозиція FYNI — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FYNI?
FYNI досяг історичної максимальної ціни у 0,00465516 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FYNI?
Історична мінімальна ціна FYNI становила 0,00054168 USD.
Який обсяг торгівлі FYNI?
Актуальний обсяг торгівлі FYNI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FYNI цього року?
FYNI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FYNI для поглибленого аналізу.
