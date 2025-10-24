Інформація щодо ціни Fyni AI by Virtuals (FYNI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00090982 $ 0,00090982 $ 0,00090982 Мін. за 24 год $ 0,0009689 $ 0,0009689 $ 0,0009689 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00090982$ 0,00090982 $ 0,00090982 Макс. за 24 год $ 0,0009689$ 0,0009689 $ 0,0009689 Рекордний максимум $ 0,00465516$ 0,00465516 $ 0,00465516 Найнижча ціна $ 0,00054168$ 0,00054168 $ 0,00054168 Зміна ціни (за 1 год) +0,06% Зміна ціни (1 дн.) -1,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,73%

Актуальна ціна Fyni AI by Virtuals (FYNI) становить $0,00094199. За останні 24 години FYNI торгувався між мінімумом у $ 0,00090982 і максимумом у $ 0,0009689, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FYNI становить $ 0,00465516, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00054168.

Що стосується короткострокових результатів, то FYNI змінився на +0,06% за останню годину, -1,28% за 24 години та на +13,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Ринкова капіталізація $ 942,00K$ 942,00K $ 942,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 942,00K$ 942,00K $ 942,00K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fyni AI by Virtuals — $ 942,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FYNI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 942,00K.