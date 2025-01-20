Ціна Fyde Treasury (TRSY)
Поточна ціна Fyde Treasury (TRSY) сьогодні становить 0.787102 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRSY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fyde Treasury:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 633.47 USD
- зміна ціни Fyde Treasury протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fyde Treasury до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fyde Treasury до USD становила $ -0.3105801381.
За останні 60 днів зміна ціни Fyde Treasury до USD становила $ -0.2392953797.
За останні 90 днів зміна ціни Fyde Treasury до USD становила $ -0.177826941811825.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.3105801381
|-39.45%
|60 днів
|$ -0.2392953797
|-30.40%
|90 днів
|$ -0.177826941811825
|-18.42%
Останній аналіз цін Fyde Treasury: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fyde Treasury Protocol enables the crypto ecosystem to diversify portfolios & treasuries, unlock token liquidity, and generate yield - all while retaining governance rights. The protocol introduces the Liquid Vault that creates multi-asset liquidity vaults directly accessible by the user's native governance token. Depositors into the vault receive $TRSY, the vault wrapper token, which tracks the vault performance and gives the depositor diversified market exposure, diversified yield, and additional liquidity pathways.
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