Інформація щодо ціни Fyde (FYDE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00559777 $ 0,00559777 $ 0,00559777 Мін. за 24 год $ 0,00648659 $ 0,00648659 $ 0,00648659 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00559777$ 0,00559777 $ 0,00559777 Макс. за 24 год $ 0,00648659$ 0,00648659 $ 0,00648659 Рекордний максимум $ 0,301155$ 0,301155 $ 0,301155 Найнижча ціна $ 0,00501375$ 0,00501375 $ 0,00501375 Зміна ціни (за 1 год) +4,11% Зміна ціни (1 дн.) +13,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,84%

Актуальна ціна Fyde (FYDE) становить $0,0063651. За останні 24 години FYDE торгувався між мінімумом у $ 0,00559777 і максимумом у $ 0,00648659, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FYDE становить $ 0,301155, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00501375.

Що стосується короткострокових результатів, то FYDE змінився на +4,11% за останню годину, +13,71% за 24 години та на -1,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fyde (FYDE)

Ринкова капіталізація $ 110,29K$ 110,29K $ 110,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 636,41K$ 636,41K $ 636,41K Циркуляційне постачання 17,33M 17,33M 17,33M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fyde — $ 110,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FYDE — 17,33M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 636,41K.