Актуальна ціна Fyde сьогодні становить 0,0063651 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FYDE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FYDE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Fyde сьогодні становить 0,0063651 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FYDE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FYDE на MEXC вже зараз.

Докладніше про FYDE

Інформація про ціну FYDE

Офіційний вебсайт FYDE

Токеноміка FYDE

Прогноз ціни FYDE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Fyde

Ціна Fyde (FYDE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FYDE до USD:

$0,0063651
$0,0063651$0,0063651
+13,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Fyde (FYDE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:05:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Fyde (FYDE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00559777
$ 0,00559777$ 0,00559777
Мін. за 24 год
$ 0,00648659
$ 0,00648659$ 0,00648659
Макс. за 24 год

$ 0,00559777
$ 0,00559777$ 0,00559777

$ 0,00648659
$ 0,00648659$ 0,00648659

$ 0,301155
$ 0,301155$ 0,301155

$ 0,00501375
$ 0,00501375$ 0,00501375

+4,11%

+13,71%

-1,84%

-1,84%

Актуальна ціна Fyde (FYDE) становить $0,0063651. За останні 24 години FYDE торгувався між мінімумом у $ 0,00559777 і максимумом у $ 0,00648659, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FYDE становить $ 0,301155, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00501375.

Що стосується короткострокових результатів, то FYDE змінився на +4,11% за останню годину, +13,71% за 24 години та на -1,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fyde (FYDE)

$ 110,29K
$ 110,29K$ 110,29K

--
----

$ 636,41K
$ 636,41K$ 636,41K

17,33M
17,33M 17,33M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fyde — $ 110,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FYDE — 17,33M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 636,41K.

Історія ціни Fyde (FYDE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fyde до USD становила $ +0,00076732.
За останні 30 днів зміна ціни Fyde до USD становила $ +0,0009512126.
За останні 60 днів зміна ціни Fyde до USD становила $ +0,0003278580.
За останні 90 днів зміна ціни Fyde до USD становила $ +0,000041366323109063.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00076732+13,71%
30 днів$ +0,0009512126+14,94%
60 днів$ +0,0003278580+5,15%
90 днів$ +0,000041366323109063+0,65%

Що таке Fyde (FYDE)

Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.

Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Fyde (FYDE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Fyde (USD)

Скільки коштуватиме Fyde (FYDE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Fyde (FYDE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Fyde.

Перегляньте прогноз ціни Fyde вже зараз!

FYDE до місцевих валют

Токеноміка Fyde (FYDE)

Розуміння токеноміки Fyde (FYDE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FYDE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Fyde (FYDE)

Скільки сьогодні коштує Fyde (FYDE)?
Актуальна ціна FYDE у USD становить 0,0063651 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FYDE до USD?
Поточна ціна FYDE до USD — $ 0,0063651. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Fyde?
Ринкова капіталізація FYDE — $ 110,29K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FYDE?
Циркуляційна пропозиція FYDE — 17,33M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FYDE?
FYDE досяг історичної максимальної ціни у 0,301155 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FYDE?
Історична мінімальна ціна FYDE становила 0,00501375 USD.
Який обсяг торгівлі FYDE?
Актуальний обсяг торгівлі FYDE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FYDE цього року?
FYDE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FYDE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:05:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Fyde (FYDE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.