Ціна FX1Sports (FXI)
Поточна ціна FX1Sports (FXI) сьогодні становить 0.00668086 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FX1Sports:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD
- зміна ціни FX1Sports протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FX1Sports до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FX1Sports до USD становила $ -0.0035534899.
За останні 60 днів зміна ціни FX1Sports до USD становила $ +0.0007378602.
За останні 90 днів зміна ціни FX1Sports до USD становила $ -0.003044076756338561.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.29%
|30 днів
|$ -0.0035534899
|-53.18%
|60 днів
|$ +0.0007378602
|+11.04%
|90 днів
|$ -0.003044076756338561
|-31.30%
Останній аналіз цін FX1Sports: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-0.29%
+5.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FX1 Company Overview FX1 is at the forefront of revolutionizing the sports data landscape. Our vision is to establish a decentralized sports data economy, powered by cutting-edge AI and blockchain technology. We empower leagues, athletes, brands, and fans by delivering real-time, data-driven solutions with transparency and fan-driven validation. Our mission is to redefine how sports data is captured, validated, and monetized, transforming it into a secure, community-driven ecosystem.
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