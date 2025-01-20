Сьогоднішня ціна FX1Sports (FXI)

Поточна ціна FX1Sports (FXI) сьогодні становить 0.00668086 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FX1Sports:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD

- зміна ціни FX1Sports протягом дня — -0.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін FXI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FXI.