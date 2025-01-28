Сьогоднішня ціна FX Stock Token (FXST)

Поточна ціна FX Stock Token (FXST) сьогодні становить 0.02211804 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FXST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FX Stock Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.46 USD

- зміна ціни FX Stock Token протягом дня — +231.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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