Ціна FX Stock Token (FXST)
Поточна ціна FX Stock Token (FXST) сьогодні становить 0.02211804 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FXST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FX Stock Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.46 USD
- зміна ціни FX Stock Token протягом дня — +231.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FX Stock Token до USD становила $ +0.0154453.
За останні 30 днів зміна ціни FX Stock Token до USD становила $ -0.0052156218.
За останні 60 днів зміна ціни FX Stock Token до USD становила $ -0.0216153610.
За останні 90 днів зміна ціни FX Stock Token до USD становила $ -3.1496768961084528.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0154453
|+231.47%
|30 днів
|$ -0.0052156218
|-23.58%
|60 днів
|$ -0.0216153610
|-97.72%
|90 днів
|$ -3.1496768961084528
|-99.30%
Останній аналіз цін FX Stock Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+231.47%
+256.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fx$tock token is a world class leading token in the most revenue generating industry, first is Gaming zone & the 2nd is Trading zone.
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