Сьогоднішня ціна Fwogs Strategy

Поточна ціна Fwogs Strategy (FWOGSTR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FWOGSTR до USD становить $ 0 за FWOGSTR.

Fwogs Strategy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 70 590, з циркуляційною пропозицією у 920,23M FWOGSTR. Протягом останніх 24 годин FWOGSTR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FWOGSTR змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Fwogs Strategy (FWOGSTR)

Ринкова капіталізація $ 70,59K$ 70,59K $ 70,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 70,59K$ 70,59K $ 70,59K Циркуляційне постачання 920,23M 920,23M 920,23M Загальна пропозиція 920 230 048,0520649 920 230 048,0520649 920 230 048,0520649

Поточна ринкова капіталізація Fwogs Strategy — $ 70,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FWOGSTR — 920,23M, зі загальною пропозицією 920230048.0520649. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 70,59K.