Інформація щодо ціни FVIX (FVIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 41,83 $ 41,83 $ 41,83 Мін. за 24 год $ 43,76 $ 43,76 $ 43,76 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 41,83$ 41,83 $ 41,83 Макс. за 24 год $ 43,76$ 43,76 $ 43,76 Рекордний максимум $ 95,98$ 95,98 $ 95,98 Найнижча ціна $ 18,95$ 18,95 $ 18,95 Зміна ціни (за 1 год) -0,30% Зміна ціни (1 дн.) -0,72% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,91% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,91%

Актуальна ціна FVIX (FVIX) становить $42,56. За останні 24 години FVIX торгувався між мінімумом у $ 41,83 і максимумом у $ 43,76, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FVIX становить $ 95,98, тоді як його історичний мінімум — $ 18,95.

Що стосується короткострокових результатів, то FVIX змінився на -0,30% за останню годину, -0,72% за 24 години та на +4,91% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FVIX (FVIX)

Ринкова капіталізація $ 676,93K$ 676,93K $ 676,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 676,93K$ 676,93K $ 676,93K Циркуляційне постачання 15,91K 15,91K 15,91K Загальна пропозиція 15 905,569511672873 15 905,569511672873 15 905,569511672873

Поточна ринкова капіталізація FVIX — $ 676,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FVIX — 15,91K, зі загальною пропозицією 15905.569511672873. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 676,93K.