Ціна Fuzzy Lucky (BSCM)
Поточна ціна Fuzzy Lucky (BSCM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSCM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fuzzy Lucky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.84 USD
- зміна ціни Fuzzy Lucky протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fuzzy Lucky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fuzzy Lucky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fuzzy Lucky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fuzzy Lucky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.01%
|30 днів
|$ 0
|+1.41%
|60 днів
|$ 0
|-1.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fuzzy Lucky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-1.01%
+0.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BSCM is a cryptoasset introduced by Alita-AI, a platform that utilizes facial recognition technology to distribute airdrops to its users. This MEMECOIN is designed to foster community engagement and growth within the ecosystem. The token is distributed through the M-TOKEN Launch platform to users who have successfully completed facial recognition verification, aiming to incentivize participation and investment within the Alita-AI environment.
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