Ціна Fuzion (FUZN)
Поточна ціна Fuzion (FUZN) сьогодні становить 0.01602887 USD з ринковою капіталізацією $ 2.80M USD. Ціна FUZN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fuzion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 377.76 USD
- зміна ціни Fuzion протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 174.80M USD
Отримуйте оновлення цін FUZN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FUZN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fuzion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fuzion до USD становила $ +0.0067037591.
За останні 60 днів зміна ціни Fuzion до USD становила $ +0.0120189628.
За останні 90 днів зміна ціни Fuzion до USD становила $ +0.00750848751212806.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ +0.0067037591
|+41.82%
|60 днів
|$ +0.0120189628
|+74.98%
|90 днів
|$ +0.00750848751212806
|+88.12%
Останній аналіз цін Fuzion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-0.12%
+7.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fuzion is a multi-product protocol built on kujira. Fuzion dApps include Plasma, an OTC service and Pilot, a fair market launchpad. Our aim is to create products and services that make access to DeFi easy and available for all crypto users. FUZN is the governance token of the Fuzion DeFi ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FUZN до AUD
A$0.0258064807
|1 FUZN до GBP
￡0.0126628073
|1 FUZN до EUR
€0.0152274265
|1 FUZN до USD
$0.01602887
|1 FUZN до MYR
RM0.0716490489
|1 FUZN до TRY
₺0.5648573788
|1 FUZN до JPY
¥2.5285542425
|1 FUZN до RUB
₽1.7149288013
|1 FUZN до INR
₹1.3712698285
|1 FUZN до IDR
Rp258.5301250961
|1 FUZN до PHP
₱0.9327199453
|1 FUZN до EGP
￡E.0.8153886169
|1 FUZN до BRL
R$0.0990584166
|1 FUZN до CAD
C$0.0230815728
|1 FUZN до BDT
৳1.912244191
|1 FUZN до NGN
₦24.8123701826
|1 FUZN до UAH
₴0.6709684982
|1 FUZN до VES
Bs0.81747237
|1 FUZN до PKR
Rs4.4549038391
|1 FUZN до KZT
₸8.2922153171
|1 FUZN до THB
฿0.5445007139
|1 FUZN до TWD
NT$0.5265483795
|1 FUZN до CHF
Fr0.014425983
|1 FUZN до HKD
HK$0.1243840312
|1 FUZN до MAD
.د.م0.1612504322