Сьогоднішня ціна Fuzion (FUZN)

Поточна ціна Fuzion (FUZN) сьогодні становить 0.01602887 USD з ринковою капіталізацією $ 2.80M USD. Ціна FUZN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fuzion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 377.76 USD

- зміна ціни Fuzion протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 174.80M USD

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